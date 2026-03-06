Haberler

Tahran'da meydanlar doldu: "ABD ile ateşkese hayır"

Güncelleme:
İran'ın başkenti Tahran'da on binlerce kişi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etmek için 'ABD ile ateşkese hayır' sloganıyla bir araya geldi. Gösteride, halk intikam çağrısında bulundu ve 'Kahrolsun ABD, Kahrolsun İsrail' sloganları atıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını protesto etmek için on binlerce kişi kentin farklı meydanlarında toplanarak "ABD ile ateşkese hayır" sloganıyla gösteri düzenledi.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik ortak hava saldırıları sürerken başkent Tahran'da farklı noktalardaki birçok meydanda toplanan on binlerce kişi "ABD ile ateşkese hayır" sloganıyla protesto düzenledi. Valiasr Meydanı'nda toplanan kalabalık, ABD ve İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Gösteride sık sık tekbir sesleri yükselirken protestocular intikam çağrısında bulundu.

İran bayrakları ile saldırılarda hayatını kaybeden Dini Lider Ali Hamaney'in fotoğraflarının taşındığı gösteride halk, "Kahrolsun ABD" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları attı. Saldırılara karşı direniş çağrısı yapan kalabalık "İran asla teslim olmaz", "Bitmeyen savaşlara değil, ABD halkına yatırım yapın" ve "Direniş devam edecek" yazılı pankartlar taşıdı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
