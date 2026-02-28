İran'da ABD-İsrail saldırılarına protestolarda halk meydanları doldurdu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösteren yüzlerce kişi, başkent Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplandı.

İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarına tepki gösteren yüzlerce kişi, başkent Tahran'daki Filistin Meydanı'nda protesto düzenledi. İran bayraklarının dalgalandığı gösteride, "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun İsrail" sloganları atıldı. Kalabalığın İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e desteklerini dile getirdiği gösterilerde ayrıca "Canımız rehbere feda" denildi. İran basınında yer alan haberlerde, protestoların yalnızca Tahran ile sınırlı kalmadığı, Meşhed, Tebriz, İsfahan ve Kum gibi diğer büyük şehirlerde de halkın meydanlara çıkarak benzer eylemler gerçekleştirdiği bildirildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı