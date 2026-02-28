Haberler

İran'da ABD-İsrail saldırılarına protestolarda halk meydanları doldurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da yüzlerce kişi, başkent Tahran'daki Filistin Meydanı'nda ABD ve İsrail'in saldırılarına tepki göstererek protesto düzenledi. Göstericiler, 'Kahrolsun ABD' ve 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösteren yüzlerce kişi, başkent Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplandı.

İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarına tepki gösteren yüzlerce kişi, başkent Tahran'daki Filistin Meydanı'nda protesto düzenledi. İran bayraklarının dalgalandığı gösteride, "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun İsrail" sloganları atıldı. Kalabalığın İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e desteklerini dile getirdiği gösterilerde ayrıca "Canımız rehbere feda" denildi. İran basınında yer alan haberlerde, protestoların yalnızca Tahran ile sınırlı kalmadığı, Meşhed, Tebriz, İsfahan ve Kum gibi diğer büyük şehirlerde de halkın meydanlara çıkarak benzer eylemler gerçekleştirdiği bildirildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'i kınıyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez

Orta Doğu'daki yeni savaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan İran'da çatışmalar günlerce sürebilir uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...
İran'a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump'la telefonda görüştü

Saldırılar sürerken bir isimle görüştü! Masasındaki kitaba dikkat
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
Rusya'dan İran'a yönelik saldırılara ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! İran'a yapılan saldırılara ilk yorum
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor

İran'dan yeni saldırı dalgası! İki ülkeden gelen görüntüler vahim