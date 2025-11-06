Haberler

T-155 TTA Entegre Panter Obüsü Prototipi Başarıyla Teslim Edildi

T-155 TTA Entegre Panter Obüsü Prototipi Başarıyla Teslim Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

T-155 TTA Entegre Modern Çekili Panter Obüsü Modernizasyonu Projesi kapsamında, ilk prototip teslimatı gerçekleştirilerek Türk Kara Kuvvetleri envanterine girdi. Projenin kalifikasyon süreçleri tamamlanmış olup, obüs, yerli mühendislik ile geliştirilmiştir.

T-155 TTA ENTEGRE Modern Çekili Panter Obüsü Modernizasyonu Projesinde ilk ve en kritik kilometre taşı olan T-155 Panter Obüsü Prototip teslimatı başarı ile gerçekleştirilerek Kara Kuvvetleri envanterine girdi.

T-155 TTA ENTEGRE Modern Çekili Panter Obüsü Modernizasyonu Projesinde ilk ve en kritik kilometre taşı olan T-155 Panter Obüsü Prototip Teslimatı başarı ile gerçekleştirilerek ilk sistem 5 Kasım 2025 tarihinde envantere girdi. Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nün (AFGM) idari sorumluluğunda ASFAT ana yükleniciliğinde, ASELSAN, BMC ve MKE alt yükleniciliğinde yürütülen 8x8 Taktik Tekerlekli Araca Entegre T-155 Panter Silah Sistemi projesi kapsamında prototip kalifikasyon ve muayene kabul süreçleri başarıyla tamamlandı. T-155 TTA Entegre Panter Obüsü, BMC tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen 8x8 taktik tekerlekli araç üzerine, çekili Panter Obüsünden sökülen ve MKE tarafından modernize edilen 155 mm'lik Silah Sistemi ve ASELSAN tarafından geliştirilen Atış Kontrol Sisteminin entegre edilmesinden oluşuyor. Projenin entegrasyon faaliyetleri ise 2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

ASFAT ana yükleniciliğinde yerli mühendislik birikimi ve sanayi iş birliğiyle geliştirilen 8x8 Taktik Tekerlekli Araca Entegre T-155 Panter Silah Sistemi projesi olan T-155 TTA Entegre Panter Obüsü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Topçu sınıfı ihtiyaçlarına yanıt veren, yenilikçi ve yüksek operasyonel değere sahip bir çözüm olarak öne çıkıyor. Üç yıla yakın süren kalifikasyon sürecinde, prototip ile 20 bin kilometreden fazla farklı arazi şartlarında sürüş, farklı atış senaryolarında 350 adete yakın atış gerçekleştirdi. İlave olarak çevresel koşul testlerinin de içinde bulunduğu farklı performans testlerine tabi tutulan T-155 TTA Entegre Panter Obüsü kalifikasyon süreci tamamlanmış oldu.

8x8 Taktik Tekerlekli Araca Entegre T-155 Panter Silah Sistemi, Topçu sınıfına ait bir silah sistemi olarak tasarlandı ve üretildi. Panterler, geliştirilmiş mobilize yeteneği sayesinde muharebe unsurlarında etkili, doğru ve zamanında ateş desteği sağlıyor; düşman unsurlarını baskı altına alma, etkisiz hale getirme görevlerini başarı ile ifa edebiliyor. Sistemin en belirgin özelliği 8x8 taktik tekerlekli aracın hareket kabiliyeti sayesinde hızlı bir şekilde mevzi alıp sahip olduğu atış kontrol sistemiyle uzun menzilli isabetli atış yapabilmesi. Bu özellikleri sayesinde T-155 TTA Entegre Panter modern kara harekatında tercih edilen bir topçu sınıfı silah sistemi konumuna yükseliyor.

Proje kapsamında 2020 yılında AFGM ile ASFAT arasında sözleşme imzalanmış, 2021 yılının Kasım ayında takvim başlanarak ve 2022 yılının Kasım ayında Prototip entegrasyon faaliyetler bitmişti. Prototip ile ilk atışlı testler 2022 yılının Aralık ayında gerçekleştirilmişti. Kasım 2025 itibarıyla muayene faaliyetleri tamamlanan T-155 TTA Entegre Panter Obüsü Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girerek seri üretimi başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Cengiz Ünder'in sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu

Sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Üzerlerine gelen kabusu böyle seyrettiler
Taş ocağındaki göçükten kahreden haber! İşçinin cansız olma ihtimali kalmadı

Göçükteki işçi için tüm umutlar tükendi, arama çalışmaları durduruldu
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Kayıp olarak aranan gencin dere yatağında cansız bedeni bulundu

Kayıp olarak aranan genç dere yatağında korkunç halde bulundu
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.