Mekke-i Mükerreme'de otellerde kaçak kontrolü

Suudi Arabistan polisi, hac vizesi olmayanların Mekke-i Mükerreme'de bulunmasını engellemek için otel ve binalarda ani baskınlar düzenliyor. Umre vizesiyle gelip Zilhicce'ye kadar kalanlar tespit edilmeye çalışılıyor.

Hac vizesi olmayanların, Mekke-i Mükerreme'de bulunmaması konusunda Suudi polisi sıkı denetimler yapıyor.

Hac ile alakalı bütün hizmetleri dijital ortama aktaran Suudi Arabistan yetkilileri, Mekke-i Mükerreme'ye kaçak olarak gelip, otellerde Zilhicce ayının 9. Günü Arafat'a çıkmayı bekleyenler olup olmadığını hassas şekilde kontrol ediyorlar. Hacı adaylarının kaldığı bütün otelleri ve kullanımda olmayan binaları tek tek inceleyen polis ekipleri, kaçak kimse olup olmadığını ani baskınlarla denetliyor. Otel yetkililerini de yanlarına alarak, hacıların yemek yedikleri salonlara kadar binayı kat kat gezen polis ekipleri, büyük otellerin farklı girişleri olup olmadığına bakıyorlar. Özellikle, Aziziye, Şimaliye gibi Mina ve Arafat yoluna yakın mahallelerdeki binaları tek tek gözden geçiren güvenlik kuvvetleri, farklı usullerle önceden şehre gelmiş, Hac vizesi olmayan toplu grup olup olmadığını araştırıyor. Umre vizesi ile gelip, Zilhicce ayına kadar kalanlar geçmiş yıllarda çokça oluyordu. Bu sene umre vizeleri Zilkade ayının 15'ine kadar verildi. Zilkade ayının ikinci yarısında itibaren Mekke-i Mükerreme'ye sadece hac vizesi olanlar alınmaya başlandı. Böylece şehirde 20 günlük sürede gizlice kalmayı hedefleyenler de bu kontroller ile tespit edilmiş oluyor. Ayrıca şehre gelen bütün hacı kafileleri otele girerken de tek tek sayılıyor. - MEKKE'İ MÜKERREME

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
