Suudi Arabistan'a çok sayıda balistik füze ve İHA saldırısı

Güncelleme:
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD askerlerine yönelik yapılan 7 balistik füze ve 11 insansız hava aracı saldırısının engellendiğini açıkladı. Bölgesel güvenlik endişeleri devam ediyor.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, en az 7 balistik füze ve 11 insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiği açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bölgesel güvenlik endişelerini artırırken, Suudi Arabistan bir kez daha hedef oldu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD askerlerine ev sahipliği yapan Prens Sultan Hava Üssü'ne doğru fırlatılan 6 balistik füze ile ülkenin doğusunu hedef alan 1 balistik füzenin engellendiği bildirildi. Ayrıca, ülkenin farklı bölgelerinde en az 11 İHA'nın imha edildiği aktarıldı. - RİYAD

