Suudi Arabistan'a çok sayıda balistik füze ve İHA saldırısı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bölgesel güvenlik endişelerini artırırken, Suudi Arabistan bir kez daha hedef oldu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD askerlerine ev sahipliği yapan Prens Sultan Hava Üssü'ne doğru fırlatılan 6 balistik füze ile ülkenin doğusunu hedef alan 1 balistik füzenin engellendiği bildirildi. Ayrıca, ülkenin farklı bölgelerinde en az 11 İHA'nın imha edildiği aktarıldı. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı