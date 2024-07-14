Üye Girişi
Haberler

Süt toplama aracı kaza yaptı, yüzlerce litre süt yola döküldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşkale'den Erzurum istikametine doğru seyir halindeki süt tanklarının bulunduğu kamyonet takla attı. Kazada tonlarca süt yola ve çevreye döküldü.

Erzurum'da süt tanklarının bulunduğu kamyonet takla attı. Yüzlerce litre süt yola döküldü.

Edinilen bilgiye göre, Aşkale'den Erzurum istikametine doğru seyir halindeki süt toplama aracı Paşayurdu köyü istikametine geldiği esnada kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yüzlerce süt yola ve çevreye döküldü.

Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiği kapandı, olay yerine gelen trafik ekipleri yolu tek şeritten dikkatli bir şekilde trafiğe açarak yolda bekleyen diğer sürücülere yol verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

3.Sayfa Yerel Yaşam Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Ekonomist Timothy Ash'ten 'enflasyon' açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak

Ekonomist Timothy Ash'ten "enflasyon" açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak

 Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

 İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title