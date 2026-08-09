Hatay'da Geçimini Sütten Sağlayan Kadının İneği Telef Oldu

Hatay'da beslediği hayvanların sütünü satarak geçimini sağlayan İde Şirin'in geçtiğimiz aylarda 2 buzağısı hastalanıp telef olurken, ineği de sulama kanalına düşerek telef oldu.

Reyhanlı ilçesi Kumtepe Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Şirin İde, ablası ve halasıyla birlikte yaşamını sürdürüyor. Hiç evlenmeyen Şirin, beslediği inekleri ve buzağılarıyla günlerini geçiriyor. Depremde 2 hayvanı telef olan Şirin'in geçtiğimiz aylarda 2 buzağısı hastalanarak telef olurken, ineği de sulama kanalına düşerek telef oldu. Beslediği hayvanların sütlerini satarak geçimini sağlayan Şirin'e telef olan ineğinden geriye buzağısı kaldı.

"Bu hayvanlar hem bize hem kendilerine bakıyorlar"

Şirin, en çok süt veren ineğinin telef olduğunu ve geriye kalan 5 hayvanının yeteri kadar süt vermediğini belirterek, "Hayvanları otlatırken az ileride fark ettim, geldiğimde kanala düşen ineğim ölmüştü. Depremde de 2 hayvanım telef oldu, birinin ayağı kırıldı. Devletimiz birini verdi ama birinin kulağında küpe yok diye vermediler. Ablam, halam ve ben birlikte yaşıyoruz. 2 buzağım hastalanıp telef oldu, şimdi de bu hayvan ve bu sene çok kötü oldu. Süt satarak geçimimizi sağlıyoruz. Bu hayvanlar hem bize hem kendilerine bakıyorlar. Bu da süt veren hayvanımdı. Sütümü satmasam geçinemem ve yavrusu dünden beri bağırıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı