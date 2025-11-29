Haberler

Susuz'da KÖYDES 2025 Yılı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Susuz'da KÖYDES 2025 Yılı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti
Güncelleme:
Susuz'da Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) 2025 Yılı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda 2026 Yılı Yatırım Planı ve bütçesi görüşüldü.

Susuz'da Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) 2025 Yılı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Susuz Kaymakamı ve Birlik Başkanı Muhammed Emin Tutal, Başkanlığı'nda Halk Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İl Genel Meclisi Üyeleri, Köy Muhtarları ve ilgili kurum müdürlerinin katıldı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı, açılış ve yoklamanın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Birlik Müdürü tarafından 2025 yılında Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin yapmış olduğu işler hakkında genel bir sunum yapıldı. 2026 Yılı Yatırım Planı ve çalışma programı ile 2026 Yılı Bütçesi görüşüldü.

Toplantı, muhtarların talep, dilek ve temennilerinin görüşülmesiyle sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
