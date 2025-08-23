Susuz'da İçme Suyu Depoları Yenileniyor

Susuz'da içme suyu depoları yenileniyor.

Kars'ın Susuz ilçesinde, vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlanması amacıyla su depolarında yenileme çalışmaları başlatıldı. İl Özel İdaresi'nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ilçenin içme suyu altyapısı modernize ediliyor.

Kaymakam Muhammed Emin Tutal, köylerde yürütülen su depoları yenileme ve yapım çalışmalarını yerinde görerek yetkilerden bilgi aldı. Tutal, yürütülen çalışmalarla vatandaşlara daha sağlıklı ortamda su verileceğini kaydetti.

Öte yandan Susuz'un köylerinde mevcut su depolarının iç kaplamaları yenileniyor, fiziki şartları iyileştiriliyor ve depoların daha hijyenik hale getirilmesi sağlanıyor. Ayrıca, su kaçaklarının önüne geçilmesi ve suyun israf edilmemesi için de gerekli tadilatlar yapılıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, vatandaşların daha kaliteli ve güvenli içme suyuna erişimi sağlanacak. Çalışmaların en kısa sürede bitirilerek depoların tekrar hizmete açılması planlanıyor. - KARS