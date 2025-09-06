Susuz'da Eğitim İstişare Toplantısı Düzenlendi

Susuz'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi istişare toplantısı düzenlendi.

Kars'ın Susuz ilçesi Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düz Kaymakam Muhammed Emin Tutal, başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Emniyet Amiri Ali Şimşek, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Musa Ceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Zengi ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, eğitim-öğretimdeki genel durum, öğretmen ve öğrenci sayıları, derslik başına düşen öğrenci sayıları ele alındı. Ayrıca okulların karşılaştığı problemler, ihtiyaçlar ve eğitimle ilgili öneriler görüşüldü. Toplantı fikir alış verişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - KARS