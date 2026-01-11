Haberler

Muğla'da Suskunlar Taraftar Grubu dernekleşti

Güncelleme:
Muğla'nın Suskunlar Taraftar Grubu, 1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği adıyla resmi olarak faaliyet göstermeye başlayacak. Dernek, gençleri doğru yola yönlendirmeyi ve sosyal sorumluluk projelerine imza atmayı hedefliyor.

Muğla'nın taraftar gruplarından Suskunlar, artık resmi bir dernek olarak faaliyet gösterecek. Suskunlar Taraftar Grubu üyeleri tarafından kurulan 1967 Muğla spor Taraftarlar Derneği, düzenlenen tanıtım etkinliği ile kamuoyuna duyuruldu.

Dernek Başkanı Emirhan Kıbrıslı yaptığı açıklamada, derneğin gençleri doğru yola yönlendirmek ve sosyal sorumluluk projelerine imza atmak amacıyla kurulduğunu vurguladı. Kıbrıslı, "Güçlü bir yönetim kurulu ile yola çıktık. Muğla spor ve şehrin çeşitli kurumlarını ziyaret edeceğiz. Dernek binamızı en kısa sürede açıyoruz. Artık sadece statta tezahürat yapan bir grup değil, Muğla'ya farklı alanlarda hizmet eden bir topluluk olacağız." dedi. Yeni dernek ile birlikte Suskunlar, hem spor tutkusunu hem de toplumsal faydayı birleştirerek, şehre yönelik projeler geliştirmeyi hedefliyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
