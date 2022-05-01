Suşehri Belediye Başkanı Yüksel'in annesi son yolcuğuna uğurlandı - Haberler

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Suşehri Belediye Başkanı Yüksel'in annesi son yolcuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Suşehri Belediye Başkanı Yüksel'in annesi son yolcuğuna uğurlandı

Sivas'ta geçtiğimiz gün vefat eden Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yükselin annesi Ayşe Yüksel, son yolcuğuna uğurlandı.

SUŞEHRİ, SİVAS (İHA) - Sivas'ta geçtiğimiz gün vefat eden Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yükselin annesi Ayşe Yüksel, son yolcuğuna uğurlandı.

Suşehri Balhatun Camii'nde kılınan cenaze namazına katılan Vali Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Mehmet Habip Soluk Başkan Yüksel'e taziyelerini iletti. Cenazeye il ve ilçe belediyelerinin ve çevre ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin bazı il ve başkanları, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. 93 yaşında vefat eden Yüksel'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Salih Ayhan, Suşehri, Cenaze, Sivas, Yerel, Haberler

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