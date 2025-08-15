Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri hızlandı, sayı 411 bini aştı

Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri hızlandı, sayı 411 bini aştı
Güncelleme:
Esad rejiminin sona ermesinin ardından başlayan Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yapılan yeni ve modern düzenlemelerle hız kazandı.

Esad rejiminin sona ermesinin ardından başlayan Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yapılan yeni ve modern düzenlemelerle hız kazandı. Devrimin ardından ülkelerine dönenlerin sayısı ise 411 bini geçti.

Geçtiğimiz yıl sonu 8 Aralık 2024 itibarıyla Esad rejiminin sona ermesinin ardından başlayan Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri, son günlerde hız kazandı. Gönüllü geri dönüşler 7 gün 24 saat kesintisiz devam ederken, gönüllü geri dönüş yapan sığınmacıların sayısının 411 bini aştığı ve dönüşlerin hızlandığı belirtildi.

Sınır kapısında yapılan düzenlemelerle geçişler daha konforla hale geldi

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yapılan düzenlemelerle geri dönüş alanı yenilenerek daha konforlu hale getirildi. Kapıda çocuklar için kreş açıldı, sığınmacılar evrak işlemleri sırasında çocuklarını burada bırakabiliyor. Sıra numaralarıyla yapılan geçişler, süreci hem daha düzenli hale getirdi hem de daha da hızlandırdı.

"Türk halkına çok teşekkür ederim"

İzmir'den gelen Rahmi Durmuş, "Çok güzel geçti. Türkiye'de 12 yıl kaldım, çok teşekkür ederim. Türk vatandaşına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Halep Çobanbey'e geçeceğim" dedi.

"Türkiye çok güzel bir yer"

Hatay'ın İskenderun ilçesinden gelen Vaid Halil ise "Çok güzel geçti. Türkiye çok güzel bir yer. İstanbul ve Ankara'yı gezdim, orada çalıştım, çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye bize ekmek verdi, çok teşekkür ederim"

İstanbul'da 11 yıldır yaşayan Muhammed Ali ise, "Türkiye'de zamanım çok iyi geçti. Önce tekstil işinde çalıştım, sonra kuryelik yaptım. Küçükçekmece'de çok Türk arkadaş edindim. Şimdi Afrin'e gidiyorum. 11 sene önce buraya geldiğimizde işimiz gücümüz yoktu. Türkiye bize ekmek verdi, çok teşekkür ederim" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
