Suriyelilerden Ahmed eş-Şara'ya Beyaz Saray önünde sevgi gösterisi
ABD'de yaşayan Suriyeliler, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın Beyaz Saray'dan ayrılışı sırasında sevgi gösterisinde bulundu. Suriyeliler, Trump ile görüştükten sonra Lafayette Park'ta toplandı.
ABD'de yaşayan Suriyeliler, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan ayrılan Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'ya sevgi gösterisinde bulundu.
ABD'de yaşayan Suriyelilerden Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'ya sevgi gösterisinde bulundu. Suriyeliler, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan ayrılan Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara için Pennsylvania Caddesi'ndeki Lafayette Park'ta toplandı. Eş-Şara, ellerinde Suriye bayrakları taşıyan kalabalığı görünce konvoyunu durdurarak, kalabalığı selamladı. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel