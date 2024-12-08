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Suriyeliler Esed Rejiminin Düşüşünü Fatih Camii'nde Kutladı

Suriyeliler Esed Rejiminin Düşüşünü Fatih Camii'nde Kutladı
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Suriye'de muhaliflerin zaferi İstanbul'da yaşayan Suriyelileri sevince boğdu. Fatih Camii'nde buluşan binlerce Suriyeli, Esed rejiminin son bulmasını coşkuyla kutladı. 52 yıl bekledikleri bu gün için dualar ettiler.

Suriye'de Esed rejiminin son bulması, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılanmaya devam ediyor. Sabah namazı sonrası Fatih Camii'nde toplanan binlerce Suriyeli, muhaliflerin zaferini kutladı. Kutlamalara katılan Suriye uyruklu Ahmet Farfu, "Çok mutluyuz, bu çok garip bir duygu. 50 yıl sonra ilk defa böyle bir savaşı kazandık" diye konuştu.

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından kutlamalar devam ediyor. Sabah namazı sonrası Fatih Camii'nde toplanan Suriyeliler, sevinç gösterilerinde bulundu. 7'den 70'e binlerce Suriyeli Fatih Camii'nde Türk ve Suriye bayrakları ile Esed'ın gidişini kutladı. Fatih Camii'nde Suriyelilerin sevinç gösterileri devam ediyor.

"Biz bugünü 52 yıldır bekliyoruz"

Kutlamalarda 52 yıldır bugünü beklediklerini belirten Suriye uyruklu Muhammed Osman, "Biz bu günü 13 yıldır beklemiyoruz, biz bugünü 52 yıldır bekliyoruz. Bugün 'Suriyeliler savaştan kaçtılar' diyorlar. Benim babam ölene kadar mücadele etmeye devam etti. Şimdi bugün benim babamın istediği gün geldi. Biz de dönüyoruz İnşallah, Allah'ın izniyle topraklarımıza dönüyoruz. Türkiye'ye teşekkür ederiz bizi kabul ettiği için. 52 yıl beklediğimiz gün bugün geldi. O kadar mutluyuz ki, şuan anlatamıyoruz. Şuan ailenin en büyüğü benim, benim babam öldü, bunun için öldü, bu savaş için öldü. Burada kimse kalmayacak Allah'ın izniyle, Türkiye'ye çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Bu kutlama sadece bize ait değil, tüm mazlumlara ait"

Kutlamalarda yer alan bir diğer Suriye Uyruklu Mustafa Hadid ise, "Bugün sadece Suriyelilerin bayramı değil, bugün tüm dünyadaki mazlumların, tüm mağdurların bayramıdır. Bu kutlama sadece bize ait değil, tüm mazlumlara ait. Türkiye'ye teşekkür ederim, bizi misafir etti, Allah sizden razı olsun. Ailemle birlikte buradayız, elbette geri döneceğiz" dedi.

"50 yıl sonra ilk defa böyle bir savaşı kazandık"

Suriye uyruklu olan Ahmet Farfu, en kısa zamanda ülkesine döneceğini belirterek, "Çok mutluyuz, bu çok garip bir duygu. 50 yıl sonra ilk defa böyle bir savaşı kazandık. 14 yıl önce Türkiye'ye geldim. Peyzaj mimarlığı okudum Adnan Menderes Üniversitesi'ni bitirdim. İnşallah Suriye'ye döneceğiz ve orayı inşa edeceğiz. Bir şekilde yeni hayatımızı yaşayacağız. Ailemle yaşıyorum. 14 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Herkes dönmek istiyor zaten, en kısa zamanda döneceğiz. Bugün aslında çok mutluyum, iki bayramın var. Hem savaşı kazandık, hem benim 14 yıllık ilkokul arkadaşımla ilk defa bugün burada buluştuk" şeklinde konuştu.

Fatih Camii'nde coşkulu kutlamalar devam ederken, bazı Suriyeliler ise Esed Rejiminin düşmesini lokum dağıtarak kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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