Suriye Hava Sahasını Sivil Uçuşlara Kapatıyor

Suriye, yarın yerel saatle 05.00'e kadar hava sahasını sivil uçuşlara kapattı.

İsrail- İran arasındaki karşılıklı hava saldırıları devam ederken Suriye, hava sahasını geçici olarak kapattı. Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), yarın yerel saatle 05.00'e kadar hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurarak, teknik ve idari ekiplerin durumla ilgili gelişmeleri sürekli olarak takip ettiğini belirtti. - ŞAM