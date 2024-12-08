Suriye'deki Değişim, İstanbul'da Suriyelileri Sevindirdi

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Suriye'de Esad rejiminin son bulması, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı. Fatih Camii'nde sabah namazı sonrası toplanan binlerce Suriyeli, muhaliflerin zaferini coşkuyla karşıladı.

Suriye'de Esad rejiminin son bulması, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Sabah namazı sonrası Fatih Camii'nde toplanan binlerce Suriyeli, muhaliflerin zaferini kutladı.

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından kutlandı. Sabah namazı sonrası Fatih Camii'nde toplanan Suriyeliler, sevinç gösterilerinde bulundu. 7'den 70'e binlerce Suriyeli Fatih Camii'nde Türk ve Suriye bayrakları ile Esad'ın gidişini kutladı. Fatih Camii'nde Suriyelilerin sevinç gösterileri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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