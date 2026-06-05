Suriye'nin kuzeyi ile güneyini bağlayan Rastan Köprüsü hizmete açıldı

Suriye'nin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan ve savaş döneminde ağır hasar gören Rastan Köprüsü, onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara'nın katıldığı törenle dün yeniden hizmete açıldı.

Suriye'nin Humus kentinde M5 karayolu üzerinde bulunan ve ülkenin en önemli ulaşım arterlerinden biri olarak kabul edilen Rastan Köprüsü, yürütülen onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete alındı. Açılışa, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Abdurrahman Bedreddin El-Ama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yarub Bedir, Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Bakanı Raed El-Salih, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdulrazzak, Humus Valisi Murhef El-Nassan ve Hama Valisi Abdurrahman El-Sehyyan katıldı. Rastan Köprüsü Onarım Projesi'nin, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı koordinasyonunda Suriye Sivil Savunması tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında ve Suriye İnsani Yardım Fonu (SHF) finansmanıyla hayata geçirildiği bildirildi.

5 Aralık 2024 tarihinde eski rejim güçleri tarafından hedef alınan köprü ağır hasar görmüştü. Hasarın tespit edilmesinin ardından Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onarım çalışmaları başlatılmıştı. - HUMUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı