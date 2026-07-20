Suriye'de savaş suçlarıyla suçlanan Kerem Hafız İbrahim yakalandı

ŞAM (İHA )- Suriye İçişleri Bakanlığı, Esad rejimi döneminde sivillere yönelik savaş suçlarına karıştığı ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda bulunduğu belirtilen Kerem Hafız İbrahim'in gözaltına alındığını duyurdu.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Esad rejimi döneminde suç ve ihlallere karıştığı belirtilen kişilerin yargı önüne çıkarılması içi operasyonların sürdüğünü açıkladı. Bakanlık, son operasyonda Esad rejimi döneminde sivillere yönelik savaş suçlarına karıştığı ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda bulunduğu belirtilen Kerem Hafız İbrahim'in yakalandığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, yürütülen soruşturma sonucunda şüpheli İbrahim'in topçu sınıfından askeri akademi mezunu olduğu, çeşitli askeri birliklerde görev yaptığı ve Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da bir topçu birliğine komuta ettiği belirlendi. İbrahim'in, devrim yıllarında Dera kentindeki sivil mahalle ve yerleşim yerlerinin topçu saldırılarıyla hedef alınmasına katıldığı, daha sonra ise Humus ve İdlib cephelerine sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Kerem Hafız İbrahim'in 6 Mart 2025'te Esad rejimi yanlısı silahlı gruplar ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar sırasında bir güvenlik konvoyunu hedef alan saldırıya katıldığı, ardından güvenlik güçlerine yönelik topçu saldırıları düzenlemek amacıyla Deniz Harp Okulu'na geçtiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin bölgede kontrolü yeniden sağlamasının ardından ise kaçtığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelinin, Gazal Gazal'ın çağrısıyla düzenlenen kışkırtıcı bir toplantıya katıldığı, güvenlik güçlerine karşı kullanılmak üzere askeri bir tabanca bulundurduğu ve bir kişiyi Suriye güvenlik güçlerinin hareketlerini takip etmekle görevlendirdiği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, şüphelinin soruşturmanın tamamlanması ve gerekli yasal işlemlerin yürütülmesi amacıyla yetkili makamlara sevk edildiğini bildirdi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı