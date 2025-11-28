Haberler

Suriye'de 'Kurtuluş' Kutlamaları: Halk Meydanları Doldurdu

Güncelleme:
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın çağrısıyla, 'Suriye'nin Kurtuluşu' operasyonunun yıldönümü vesilesiyle halk Cuma namazı sonrası sokaklara döküldü. Meydanlarda ulusal birlik kutlamaları ve İsrail'in saldırılarına karşı sloganlar atıldı.

Suriye halkı, Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın " Suriye'nin Kurtuluşu" operasyonunun başlamasının yıl dönümü nedeniyle Cuma namazı sonrasında ulusal birlik kutlamaları düzenlenmesi çağrısında bulunmasının ardından meydanları doldurdu.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, sabah saatlerinde Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın rejiminin yenilgiye uğratıldığı " Suriye'nin Kurtuluşu" operasyonunun yıldönümü nedeniyle halkı Cuma namazından sonra sokaklara ve meydanlara çıkarak ulusal birlik kutlamaları düzenlemeye davet etti. Günün erken saatlerinden itibaren başta başkent Şam olmak üzere Humus, Lazkiye ve diğer birçok şehirde meydanlara akın etmeye başlayan kalabalıklar, bayraklar eşliğinde Suriye'nin birliğini ve kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayan sloganlar attı.

Ülkenin ulusal birliğinin büyük coşkuyla kutlandığı meydanlarda halk ayrıca İsrail'in bu gece Suriye'nin Beit Jinn köyüne yönelik saldırısı ile ülkenin iç işlerine karışmasına yönelik faaliyetlerine karşı da sloganlar attı. Kutlamalar kapsamında yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ve kalabalıkların herhangi bir olumsuz gelişme olmadan bir araya geldiği bildirildi.

İsrail'in Beit Jinn saldırısı

İsrail ordusu, gece saatlerinde Suriye'nin güneyindeki Beit Jinn köyüne helikopterler ve topçu atışları ile saldırı gerçekleştirmiş, Suriye devlet televizyonu İsrail'in saldırıları sonucunda 2'si çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin de yaralandığını bildirmişti. Yerel kaynaklar, sivil alanların hedef alınması nedeniyle bölgede büyük panik yaşandığını ve çok sayıda ailenin çevre bölgelere doğru göç ettiğini açıklamıştı. Suriye Sivil Savunması, İsrail ordusunun her türlü hareketi hedef almaya devam etmesi nedeniyle ekiplerin yaralıları kurtarmak için uzun süre Beit Jinn'e giremediğini belirtmişti. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
