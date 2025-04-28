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Şüpheli Araç Takibinde Kaza: İki Polis Yaralandı

Şüpheli Araç Takibinde Kaza: İki Polis Yaralandı
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Sivas'ta, şüpheli bir aracı takip eden motosikletli polis ekibi, karşı yönden gelen bir araçla çarpıştı. Kazada iki polis memuru yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli aracı takip ederken kazaya karışan 2 polis memuru yaraladı

SİVAS - Sivas'ta şüpheli bir aracı takip eden motosikletli polis ekibi karşı yönden gelmekte olan bir araçla kazaya karıştı, kazada motosiklette bulunan 2 polis yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Kemal İbni Humam Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. F.D. isimli polis memuru ve ekip arkadaşı T.D., F.D tarafından kullanılan motosikletle şüpheli bir aracı takip ederken karşı aynı istikamette gitmekte olan H.H.Ö sevk ve idaresindeki 32 LK 278 plakalı Fiat marka ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı. Yaralı memurlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAHMİ MEYVECİ - Yerel
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