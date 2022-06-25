Sungurlu'da bağımlılıkla mücadele toplantısı Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı Kaymakam Fatih Görmüş başkanlığında yapıldı. Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı Kaymakam Fatih Görmüş başkanlığında yapıldı. Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya kurum müdürleri katıldı. Toplantı sonunda yapılan basın açıklamasında, "Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantımızı paydaş kurumlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik. Toplantımız, kurumların bağımlılıkla mücadele çerçevesinde yaptıkları faaliyetlerin sunumu, yapılacak faaliyetler, görüş ve önerilerle sonlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. - ÇORUM İhlas Haber Ajansı / Yerel Fatih Görmüş Hisarcık Sungurlu Çorum Yerel Haberler

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