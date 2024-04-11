Sümela Manastırı'nda Bayram Yoğunluğu

ESRA NUR PERVAN

Dünyanın önemli inanç merkezlerinden olan Sümela Manastırı'nda 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanları kapsayan 9 günlük Ramazan Bayramı dolayısıyla, tarihi, kültürel ve turistik bölgelerde yoğunluk gözleniyor. Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı da ziyaretçi akınına uğradı. Şehir içi ve şehir dışından Trabzon'a tatil için gelen vatandaşlar manastırı görebilmek için orman içi yoldan 300 metrelik patikayı takip ederek manastırın girişine ulaşıyor.

Konya'dan Trabzon'a tatil için gelen ve Sümela Manastırı'nı ziyaret eden Nurselin Yavuz, "Hava sisli. Sisli olmasa daha güzel olurdu herhalde. Zamanında uğraşmışlar. Önceki teknolojilerle nasıl yaptılar diye insan düşünüyor" şeklinde konuştu.

Samsun'dan gelen Sevim Çoban da "Benim aklım hayalim almıyor. Hele ön yüzünün işlemesi, o görüntüsü bambaşka bir şey. Biz gezmeye çıkamıyoruz, insanlar burayı inşa etmiş, akıl almıyor. Muhteşem bir şey" ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan tatil için memleketi Trabzon'a geldiğini belirten Serkan Terzioğlu da manastırın bulunduğu yere ulaşmanın zor olduğuna işaret ederek, "Manastırı 20 yıl önceki geldiğim halde buldum, çok bir şey değişmemiş. Yolun uzunluğu haliyle bizi şöyle zorladı. İnsanların hem araçlarıyla gelip arabalarını otoparka bırakıp ayriyeten minibüslerle yukarıya çıkmaları güzel bir hizmet. Bir de müzeye girmeleri günümüz şartlarında biraz zor oluyor. İnsanları biraz zorladığını gözlemledim. Buna biraz eğilmeleri lazım" diye konuştu.