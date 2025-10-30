Sultanhisar Kaymakamı Özel Çocuklarla Bir Araya Geldi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş, Atça Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nden gelen özel çocukları makamında ağırlayarak onlarla yakından ilgilendi.

Atça Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Turin Arafat Taş, Umut Evleri Sorumlusu Kudret Öz ve özel çocuklar, Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş'i makamında ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Kaymakam Ateş, çocuklarla sohbet ederek onların mutluluğuna ortak oldu. Kaymakam Ateş, özel bireylerin toplumla bütünleşmelerine katkı sağlayan çalışmaların önemine dikkat çekerek, her zaman bu tür ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Günün anısına özel çocuklarla fotoğraf çektiren Ateş, nazik ziyaretlerinden dolayı kurum yöneticilerine ve çocuklara teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda, özel çocuklar da Kaymakam Ateş'e gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek mutluluklarını dile getirdi. - AYDIN