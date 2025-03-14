Zelenski: Putin, ateşkes teklifini reddetmeye hazırlanıyor

Dünya Putin'in yanıtını beklerken Zelenski ortalığı fena karıştırdı
Bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork sosyal medyada kendini böyle tanıtmış

Bahis baronu Erkan Kork sosyal medyada kendini böyle tanıtmış
Vefat eden Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış
Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu

Kan örneklerini yemek kuryelerine taşıttılar, bazıları kayıp

Sultanhisar Kaymakamı'ndan Aile Ziyareti

Sultanhisar Kaymakamı'ndan Aile Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Aile Ocağımız Sultanhisar' projesi kapsamında Salavatlı Mahallesi'nde aileleri ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Ailelerin sosyal ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, ilçede ailelerin sosyal ve ekonomik durumlarını iyileştirmeye yönelik 'Aile Ocağımız Sultanhisar' projesi ve 2025 yılı 'Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında Salavatlı Mahallesi'nde ikamet eden Abacıoğlu ve Yay ailelerini ziyaret ederek ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Ziyarete Kaymakam Ali Ekber Ateş'in yanı sıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Çoban, Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve Salavatlı Mahalle Muhtarı Kemal Uymaz da katıldı. Ailelerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Kaymakam Ateş, "Ailelerimizin yanındayız, onların taleplerini dinlemek ve onlara destek olmak bizim için çok önemli" dedi.

Ziyaret, Salavatlı Mahallesi'nde yaşayan ailelerin kaymakamlık ve diğer yerel yetkililerle daha güçlü bir iletişim kurmalarına imkan sağlarken, sosyal yardımlar ve aile destek projeleri hakkında da bilgi verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı
img

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak
img

Rangers maçı sonrası Fenerbahçe'de ayrılık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı

Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
Koyuna eziyet kamerada! Savcılık harekete geçti

Bunu yapan insan olamaz! Görüntü savcılığı harekete geçirdi
Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi
CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı

CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı
Diyarbakır'da kayadan gaz fışkıracak! 350 milyar dolarlık dev rezerv

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.