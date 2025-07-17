Sultanhisar Kaymakamı Aile Yılı Kapsamında Kavaklı Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Sultanhisar Kaymakamı Aile Yılı Kapsamında Kavaklı Mahallesi'ni Ziyaret Etti
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Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Aile Yılı' kapsamında Kavaklı Mahallesi'nde aile ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların ihtiyaçlarını dinledi. Ziyaretler sosyal dayanışmayı artırmayı amaçlıyor.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, "Aile Yılı" kapsamında Kavaklı Mahallesi'nde aile ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi ve "Aile Ocağımız Sultanhisar" projesi kapsamında Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Kavaklı Mahallesi'nde yaşayan aileleri ziyaret etti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Çoban ve Kavaklı Mahalle Muhtarı Mehmet İnci'nin de katıldığı ziyarette Issı ve Efe aileleriyle bir araya gelen Kaymakam Ateş, ailelerle samimi sohbetler gerçekleştirip talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Toplumun temel taşı olan aile yapısının güçlendirilmesine yönelik yapılan ziyaretlerin, ilçede sosyal dayanışmayı artırmasının hedeflendiği belirtilirken, aile buluşmalarının yıl boyunca devam edeceğini öğrenildi.

Konu ile ilgili Sultanhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Kaymakamlığımızın projelerinden Aile Ocağımız Sultanhisar ve 2025 yılı Aile Yılı kapsamında Kaymakamımız Ali Ekber Ateş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Çoban, Kavaklı Mahalle Muhtarı Mehmet İnci ile birlikte Kavaklı Mahallesi'nde ikamet eden Issı ve Efe ailelerini ziyaret etti. Kaymakamımız ailelerimizle sohbet edip ihtiyaç ve taleplerini dinledi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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