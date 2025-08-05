Sultanhisar'da Yaz Kur'an Kurslarına Yoğun İlgi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yaz Kur'an kursları yoğun ilgiyle devam ederken, Sultanhisar İlçe Müftüsü Yakup Şener Merkez Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Yaz döneminde çocukların manevi eğitimi için açılan Kur'an kurslarına olan ilgi her geçen gün artarken, Sultanhisar'da da kurslar dolup taşıyor. İlçe Müftüsü Yakup Şener, bu kapsamda Merkez Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Ziyaretinde sınıfları dolaşarak eğitim alan öğrencilerle tek tek ilgilenen Müftü Şener, çocuklarla sohbet etti, dini ve ahlaki konularda nasihatlerde bulundu. Ziyaretin ardından kurs görevlileriyle bir araya gelen Müftü Şener, eğitim süreci hakkında değerlendirmelerde bulunarak, yaz Kur'an kurslarının çocukların hem manevi hem de sosyal gelişimi için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Yaz Kur'an kurslarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceği belirtildi. - AYDIN