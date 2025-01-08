Sultanhisar'da Mobil KETEM Aracı ile Erken Kanser Taraması

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Sultanhisar Devlet Hastanesi'ne gelen ve 24 Ocak tarihine kadar faaliyet gösterecek olan Mobil KETEM aracını ziyaret etti. Kanserde erken teşhisin önemine dikkat çeken Kaymakam Ateş, 40-69 yaş aralığındaki tüm kadınları ücretsiz muayene için hastaneye davet etti.

İçerisinde mamografi cihazı bulunan araçta; 40-69 yaş grubu kadınlara yapılacak olan mamografi çekimleriyle meme kanseri riski altındaki hedef nüfusun taranması sağlanacak. Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş Mobil KETEM aracını ziyaret ederek kanserin erken evrede tespit edilmesinin tedavi sürecinde büyük kolaylık sağladığını belirtti. "Erken teşhis hayat kurtarır" diyen Ateş, " Sağlık, hayatın her alanında önemlidir ve bu tür tarama araçları sayesinde kanserle mücadelede önemli bir adım atılmış oluyor. 40-69 yaş arası kadınlarımızı bu önemli hizmetten faydalanmaya davet ediyorum" dedi.

Halk sağlığını korumak ve kanserle mücadelede erken teşhisin önemini anlatmak amacıyla yürütülen çalışmaların önemine değinen Kaymakam Ateş, "Sağlıklı bir yaşam için, sağlığımıza gereken özeni göstermeli ve düzenli sağlık kontrollerimizi yaptırmalıyız" diyerek tarama çalışmalarının tüm vatandaşlar için faydalı olacağına inandığını sözlerine ekledi. - AYDIN