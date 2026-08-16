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Sultanhisar'da okul ziyaretleri

Sultanhisar'da okul ziyaretleri
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Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı öncesi okullardaki hazırlık çalışmaları sürerken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran Atça’daki eğitim kurumlarını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı öncesi okullardaki hazırlık çalışmaları sürerken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran Atça'daki eğitim kurumlarını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Madran, Atça Hadıloğlu İbrahim Uzunırmak Ortaokulu ile Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okul yöneticileriyle görüşen Madran, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yürütülen hazırlıklar ve eğitim sürecine ilişkin planlamalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerde okulların yeni döneme hazır hale getirilmesi için yapılan çalışmalar değerlendirilirken, eğitim öğretim faaliyetlerinin verimli şekilde yürütülmesine yönelik hazırlıklar da ele alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Madran, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarında gösterdikleri gayret ve özveri dolayısıyla okul yöneticilerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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