Sultangazi'de kuaförde ilginç anlar kamerada: Kedi müşterileri kovaladı

Sultangazi'de bir kuaförde bakılan kedi, müşterileri kovalayınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Panik yaşayan müşterilerin kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Nisan'da Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir kuaför salonunda meydana geldi. İddiaya göre, işletme sahibi ve çalışanların baktığı kedi, kendisiyle ilgilenen iki müşteriyi bir anda kovalamaya başladı. Kedinin aniden üzerine doğru geldiğini gören müşteriler panikle koşarak kaçtı.

Kediden kurtulmaya çalışan müşteriler, merdivenlerden atlayarak iş yerinin dışına çıktı. Kedi ise peşine takıldığı müşteriyi kaldırımdan yola kadar kovalamayı sürdürdü. Çevrede bulunan vatandaşlar yaşananları şaşkın bakışlarla izlerken, kaçan müşteri bir süre sonra tekrar kuaför salonuna geri döndü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde müşterilerin panik halinde koştuğu, kedinin ise peşlerinden gittiği anlar yer aldı. Ayrıca kaçan müşterinin tekrar içeri girerek kapıyı hızla kapattığı görüldü. - İSTANBUL

