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Sultandağı SYDV mütevelli heyeti, Kaymakam Çınarka başkanlığında toplandı

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Sultandağı SYDV mütevelli heyeti, Kaymakam Çınarka başkanlığında toplandı
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Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde SYDV Mütevelli Heyet Toplantısı, Kaymakam Muhammet Çınarka başkanlığında yapıldı. Toplantıda ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ayni ve nakdi yardım talepleri karara bağlandı; desteklerin verimli ulaştırılması hedefleniyor.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyet Toplantısı, Kaymakam Muhammet Çınarka başkanlığında gerçekleştirildi.

Sultandağı Kaymakamlığı bünyesinde yürütülen sosyal yardım ve dayanışma faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıya, Kaymakam Muhammet Çınarka'nın yanı sıra vakıf mütevelli heyeti üyeleri ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sürdürülen ayni ve nakdi yardım talepleri görüşülerek karara bağlandı. Vakfın önümüzdeki döneme ilişkin çalışma ve projelerinin de ele alındığı birleşimde, sosyal desteklerin en verimli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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