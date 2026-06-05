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Kur'an kursu öğrencileri yararına hayır çarşısı kuruldu

Kur'an kursu öğrencileri yararına hayır çarşısı kuruldu
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, Yaz Kur'an kursu öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayır çarşısı düzenlendi. Çarşıda ev yapımı yiyecekler ve giyim ürünleri satılarak elde edilen gelir öğrencilere aktarılacak.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarına destek sağlamak için hayır çarşısı düzenlendi.

Sultandağı İlçe Müftülüğü öncülüğünde ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla gerçekleştirilen çarşıda kursiyerlerin hazırladığı ev yapımı yiyecekler, tatlılar ve hazır giyim ürünleri satışa sunuldu.

Çarşıdan elde edilecek gelirin, Kur'an kurslarına devam eden öğrencilerin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağını ifade eden Sultandağı İlçe Müftüsü Saim Özbakır "Çarşımıza katılan tüm vatandaşlarımıza, gönüllülerimize ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Selçuklu Kent meydanında düzenlenen çarşıda Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci, kamu kurumu temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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