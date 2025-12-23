Haberler

Sultandağı SYDV Mütevelli Heyeti'nin muhtar üyeleri seçildi

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nde görev alacak muhtar üyelerin belirlenmesi için seçim gerçekleştirildi. Dereçine ve Kırca köyü muhtarları oy çokluğu ile seçildi.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV) Mütevelli Heyeti'nde görev alacak muhtar üyelerin belirlenmesi için seçim yapıldı.

Sultandağı Kaymakamlığı toplantı salonunda 28 muhtarın oy kullandığı seçimde Dereçine Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Süleyman Özata ve Kırca Köyü Muhtarı Özgür Doğru oy çokluğu ile SYDV Mütevelli Heyeti'nin muhtar üyeliğine seçildi.

SYDV Müdürü Hakkı Dinç vakıf tarafından yapılan sosyal yardımların devam ettiğini belirterek, ihtiyaç sahibi kimselerin durumlarını muhtarlar aracılığıyla vakfa bildirmesi halinde gerekli desteğin sağlanacağını kaydetti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
