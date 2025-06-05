Sultanbeyli'de Trafik Uygulaması Bayram Moral Kaynağı Oldu

Sultanbeyli'de Trafik Uygulaması Bayram Moral Kaynağı Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı öncesinde Sultanbeyli TEM bağlantı yolu çıkışında yapılan trafik uygulaması, sürücülere ve çocuklara bayram hediyeleri ile güvenlik bilgilendirmeleri sunarak moral kaynağı oldu.

Kurban Bayramı öncesinde Sultanbeyli TEM bağlantı yolu çıkışında gerçekleştirilen trafik uygulaması, hem sürücülerin hem de çocukların yüzünü güldürdü. Uygulamaya Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Zafer Mete de katıldı.

Polis ekipleri, sürücülere bayram şekeri ve çikolata ikram ederken, çocuklara da baloncuk oyuncağı ve düdük hediye etti. Bayram yolculuğuna çıkan vatandaşlara ise emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına riayet ve dikkatli sürüş konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Trafik uygulaması sırasında bölge dron ile de havadan görüntülendi. Görüntülerde hem trafik akışının kontrolü hem de sürücülerle kurulan sıcak diyalog dikkat çekti.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü, bu anlamlı uygulamayla hem trafik güvenliğine dikkat çekti hem de bayram öncesi vatandaşlara moral verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam'ın emektar isminden korkutan haber! Yaşam savaşı veriyor
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 ton 300 kiloluk tosun 430 Bin TL'ye satıldı

1 ton 300 kiloluk tosun bakın kaç liraya alıcı buldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Mitingdeki sözleri başına iş açtı! Özgür Özel'e soruşturma
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.