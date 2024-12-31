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Sultanbeyli'de Temel Robotik Kodlama Kursu Sertifika Töreni Düzenlendi

Sultanbeyli'de Temel Robotik Kodlama Kursu Sertifika Töreni Düzenlendi
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Sultanbeyli'de 'ÇOGEP Türkiye'nin Yıldızları' projesi kapsamında düzenlenen 'Temel Robotik Kodlama Kursu' sertifika töreninde 15 öğrenciye başarı belgeleri takdim edildi. Törende, çocukların ve gençlerin eğitimine yönelik projelerin önemi vurgulandı.

- Sultanbeyli'de 'ÇOGEP Türkiye'nin Yıldızları' projesi kapsamında düzenlenen 'Temel Robotik Kodlama Kursu' sertifika töreni gerçekleştirildi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği koordinasyonunda, Sultanbeyli Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sultanbeyli Özdemir Bayraktar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Celal Gündoğdu Halk Eğitim Merkezi ve çeşitli paydaşların katkılarıyla "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP)" kapsamında 'Temel Robotik Kodlama Kursu Sertifika Töreni' gerçekleştirildi.

Törene, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Zafer Mete, Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Süreyya Aydın, Halk Eğitim Merkezi Müdürü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Açılış konuşmasıyla başlayan törende, BİLSEM öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisi büyük beğeni topladı. Programda konuşma yapan Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süreyya Aydın ve İlçe Emniyet Müdürü Zafer Mete, çocukların ve gençlerin gelişimini destekleyen bu tür projelerin önemine vurgu yaptı. Törende, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 15 öğrenciye sertifikaları takdim edildi.

'Robotik kodlama eğitimi"

'ÇOGEP Türkiye'nin Yıldızları' projesi ile Sultanbeyli'de yaşayan çocuk ve gençlerin robotik kodlama alanında temel beceriler kazanmasını ve bu alanda yetkinliklerini geliştirmesini amaçlanıyor. Proje çerçevesinde, maddi durumu kısıtlı olan öğrencilere fırsat eşitliği sağlanarak robotik kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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