Sultanbeyli'de İETT Şoförü ile Yolcu Arasında Tartışma
Sultanbeyli'de bir İETT otobüsünde yolcu ve şoför arasındaki tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolcunun ineceği durağı kaçırması üzerine yüksek sesle şoföre kapıyı açması için bağırdığı olayda, şoför durağı geçtiğini belirterek kapıyı açmayı reddetti.
Sultanbeyli'de İETT şoförü ile yolcu arasındaki tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sultanbeyli'de İETT otobüsüne binen bir kadın yolcu iddiaya göre, ineceği durağı kaçırınca yüksek sesle şoföre kapıyı açması için seslendi. Ancak, şoför durağı geçmiş olduğu gerekçesiyle kapıyı açmayı reddetti. Bunun üzerine kadın yolcu, "Gece vakti nerede ineceğim, kaç durak atladın, açsana kapıyı" diyerek bağırdı. Otobüs şoförü ise, "Bağırma, çocuk mu var karşında? Terbiyesizlik yapma" diyerek cevap verdi. Yolcu şoförün kapıyı açmasıyla otobüsten inerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL