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Sultan 2. Abdülhamid Han, Vefatının 107. Yıl Dönümünde Anıldı

Sultan 2. Abdülhamid Han, Vefatının 107. Yıl Dönümünde Anıldı
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Sultan 2. Abdülhamid Han, vefatının 107. yıl dönümünde Ayasofya Camii'nde sabah namazının ardından Çemberlitaş'taki türbesinde dualarla anıldı. Anma etkinliklerine katılan Abdülhamid Han'ın torunu, Sultan Abdülhamid'in önemini vurguladı.

Sultan 2. Abdülhamid Han, vefatının 107'nci yıl dönümünde Çemberlitaş'ta bulunan kabri başında dualarla anıldı.

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid Han için vefatının 107'nci yılında bir dizi tören düzenlendi. Ayasofya Camii'nde sabah namazı kılınması ile başlayan anma etkinlikleri, Çemberlitaş'ta Sultan Abdülhamid Han'ın türbesinde devam etti. Programa Abdülhamid Han'ın 4'üncü kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türbeye gelen vatandaşlara gül suyu, çorba ve lokum ikram edildi.

Programda konuşan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, "107'nci yılında Sultan Abdülhamid Han'ı anlamaya ve anlatmaya geldik. Sabah Ayasofya'da başlayan programlarla günümüz içerisinde yapacağımız birçok etkinlikler var. Sultan Abdülhamid Han'ı aslında anlayamadık, daha yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Hedefimiz tabi ki anlatmak. Bugün mazlum coğrafyalara gittiğimizde Suriye olsun, Filistin olsun, Gazze olsun Sultan Abdülhamid Han konuşuluyor. Bugün Amerika, 'biz Gazzeyi alacağız' diyor. Bir dakika arkadaş siz neyi alıyorsunuz? Bugün Gazze dediğinizde Sultan Abdülhamid Han'ın şahsi tapulu malıdır. Sizin gücünüz yetmez. 1 senedir bombalıyorsunuz ama oradaki kardeşlerimiz halen ayakta. Biz Filistin'in, Gazze'nin ve dünyada ne kadar mazlum kardeşimiz varsa yanlarındayız" ifadelerini kullandı.

Anma programına katılan vatandaşlardan Nurettin Memoğlu, "Abdülhamid Han'ın ölüm yıl dönümü, cennet mekan olsun. Sabah namazını Ayasofya Camii'nde kıldık. Daha sonra türbesini ziyaret ettik ve buradaki tüm görevli arkadaşlarıma canıgönülden teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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