Süleymanpaşa'nın Mor Lavanta Tarlaları, Rus Turistlerin Gözdesi Oldu

Süleymanpaşa'nın Mor Lavanta Tarlaları, Rus Turistlerin Gözdesi Oldu
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki mor lavanta tarlaları, Rus turistlerin ilgisini çekerek güzel anılar biriktirmelerine olanak sağladı. Turistler doğayla iç içe vakit geçirirken, bol bol fotoğraf çektiler.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki mor lavanta tarlaları, Rusya'dan gelen turistlerin ilgisini çekti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan lavanta tarlaları, Rus turistleri ağırladı. Mor renge bürünen tarlalarda doğayla iç içe vakit geçiren yabancı turistler, bol bol fotoğraf çektirip anı biriktirdi.

Kimi turistler doğrudan Rusya'dan gelirken, bazılarının İstanbul'da yaşadığı öğrenildi. Tarlalardan oldukça etkilendiklerini belirten yabancı turistler, "Rusya'dan geldik. İlk defa böyle bir tarlaya geliyoruz. Çok beğendik. Mor tarlalar, ayçiçekleri çok güzel. Rusya'dan gelenler de var. İstanbul'da yaşıyoruz, artık buralı olduk" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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