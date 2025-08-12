Süleymanpaşa'da Su Patlağı Sürücülere Araç Yıkama Fırsatı Sundurdu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Altınova Mahallesi'nde meydana gelen su patlağı, sürücülerin araçlarını yıkamasına olanak sağladı. Patlak nedeniyle yola fışkıran su, hem mahalle sakinlerinin hem de sürücülerin ilgisini çekti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesinde meydana gelen su patlağını bazı sürücüler araçlarını yıkamak için fırsata çevirdi.

Altınova Mahallesinde yolda meydana gelen su patlağı nedeniyle metrelerce havaya fışkıran su, mahalle sakinlerinin ve sürücülerin dikkatini çekti. Yoldan geçen bazı araç sahipleri, patlağın olduğu noktaya gelerek fışkıran suyun altında araçlarını bekleterek yıkanmasını sağladı. Suyun etkisiyle yoldaki trafik zaman zaman yavaşlarken, çevredeki vatandaşlar ise ilginç manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti. Bazı vatandaşlarda arızanın onarımı için Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekiplerine bildirdi. - TEKİRDAĞ

