Şükrü Paşa'da millet konağı ve park açılışı

Yakutiye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şükrü Paşa Taziye Evi ve Mahalle Muhtarlık Binası'nın açılışı yapıldı.

Yakutiye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şükrü Paşa Taziye Evi ve Mahalle Muhtarlık Binası'nın açılışı yapıldı.

Açılış törenine AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ve Abdürrahim Fırat, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, EBB Başkanvekili Fevzi Polat, Yakutiye Müftüsü Selim Şahin, AK Parti ve MHP İl İlçe yöneticileri ve diğer davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, "Emeği geçen başta Yakutiye Belediye Başkanımız, kıymetli çalışanları olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Görüyorsunuz ki durmak yok, hizmete devam. Her gün yeni yeni hizmetleri devreye sokuyoruz" dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Belediyecilik ilkesi ve vizyonu çerçevesinde hizmetlerinin hız kesmeden sürdüğünü belirterek, "Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlere liderlik ettiği yolda Erzurumlu hemşerilerimize en hizmetleri vermek için koşumuza devam ediyoruz. Kültür evi, taziye evi ve mahalle muhtarlık binası içerikli eserlerimize devam edeceğiz. Emeği geçen ve bu gün açılışımıza gelen herkese teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM