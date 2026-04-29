Şuhut'ta 'Kariyerler Günleri' etkinliği

Afyon Kocatepe Üniversitesi Şuhut Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen Kariyer Günleri etkinlikleri başladı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Şuhut Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen Kariyer Günleri etkinlikleri başladı. 30 Nisan'a kadar sürecek etkinlikler çerçevesinde öğrenciler, mezunlar ve akademisyenler bir araya gelerek kariyer planlamasına yönelik önemli buluşmalar gerçekleştirecek.

Kariyer Haftası çerçevesinde mezunlar paneli, mezunlar sergisi, kariyer konferansları ve uygulamalı çalışma atölyeleri gibi çok sayıda etkinlik öğrencilerle buluşacak. Etkinliklerin ilk gününde Reklamcılık Bölümü Mezunlar Sergisi'nin açılışı gerçekleştirilirken, ardından mezunlar paneli, iletişim konferansı ve özgeçmiş hazırlama eğitimi düzenlendi.

Program boyunca öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan etkinliklerde, alanında deneyimli mezunlar bilgi ve tecrübelerini paylaşarak gençlere yol gösteriyor. Kariyer Haftası çerçevesinde ilerleyen günlerde Laborant ve Veteriner Sağlık ile Gıda Teknolojisi bölümü öğrenci ve mezunlarının katılımıyla farklı etkinlikler de gerçekleştirilecek. - AFYONKARAHİSAR

