Şuhut'ta Filistin İçin Anlamlı Fotoğraf Sergisi Düzenlendi

Şuhut'ta Filistin İçin Anlamlı Fotoğraf Sergisi Düzenlendi
Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Filistin ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir fotoğraf sergisi düzenlendi. Sergi, savaşın acı yüzünü gözler önüne seren çarpıcı karelerle dolu ve yoğun ilgi gördü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Emine Erdoğan Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursunda Filistin ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir fotoğraf sergisi düzenlendi.

Şuhut İlçe Müftülüğü ile Şuhut Gençlik Merkezi iş birliğiyle hazırlanan sergi, savaşın acı yüzünü gözler önüne seren çarpıcı kareleri ziyaretçilerle buluşturdu. Sergide, Gazze'de yaşanan saldırılar nedeniyle evlerinden olan ailelerin dramını, savaşın ortasında kalan çocukların yaşadığı zorlukları ve bölgenin maruz kaldığı yıkımı anlatan fotoğraflar yer aldı. Etkinlik, hem öğrenciler hem de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Şuhut Müftülüğü İlçe Gençlik Koordinatörü Davut Gök, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sergideki her fotoğraf, mazlum coğrafyalarda yaşanan acıyı birebir hissettiren birer belge niteliği taşıyor. Gençlerimizin dünyada yaşanan zulümlere karşı duyarlı olmasını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
