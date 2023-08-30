Şuhut'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı.

Atatürk Parkı'nda yapılan çelenk sunma törenine, Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, Şuhut Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Bural, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yunus Tosun ve protokol üyeleri katıldı. Kaymakam Han'ın Atatürk büstüne çelenk sunması ve akabinde tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla buradaki tören sona erdi. Program daha sonra şehitlik ziyareti ve Kaymakam Han'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabulüyle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR