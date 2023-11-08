Suçüstü yakalanan kablo hırsızı tutuklandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Demirhanlar-İncirli köyleri arasında telekomünikasyon kablolarını kesen şahıs suçüstü yakalandı.

Demirhanlar ve İncirli köyleri arasında telekomünikasyon şirketine ait kabloları kesmek suretiyle toplayan ve kullandığı araca yüklediği tespit edilen H.S. isimli şüpheli şahıs Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı. Suçüstü yakalanan şahıs jandarma ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınıp, soruşturma işlemleri neticesinde sevk edildiği mahkemece hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. - BİLECİK