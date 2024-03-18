SUBÜ Girişimci Genç Mühendisler Topluluğu Taraklı'yı Tanıdı

SUBÜ Girişimci Genç Mühendisler Topluluğu'ndan yaklaşık 30 öğrenci, düzenlenen kültür gezisi ile Taraklı'yı tanıdı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Girişimci Genç Mühendisler Topluluğu, 'Kırsal Turizm Alanı' ödülüne sahip Taraklı'da kültür gezisi etkinliği düzenledi. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 30 öğrenci katılım sağladı. Taraklı'nın tarihi sokaklarını gezen öğrenciler, Osmanlı Devleti mimarisinin örneği Yunus Paşa Cami, tarihi hamam ve konakları ziyaret etti. Öğrenciler, sivil mimari örneklerinin yanı sıra 700 yaşın üzerindeki çınar ağacı ve su değirmenini yerinde görerek bilgi edindi. - SAKARYA