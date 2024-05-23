Üye Girişi
Haberler

SUBÜ Geyve MYO Mimari Restorasyon Programı Öğrencileri Taraklı'da Teknik Gezi Düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SUBÜ Geyve MYO Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, Taraklı'ya düzenlenen teknik gezi ile yeni restorasyon teknolojileri ve Taraklı sivil mimari yapılarının özelliklerine ilişkin bilgi edindi.

SUBÜ Geyve MYO Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, Taraklı'ya düzenlenen teknik gezi ile yeni restorasyon teknolojileri ve Taraklı sivil mimari yapılarının özelliklerine ilişkin bilgi edindi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geyve Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencilerine yönelik olarak Taraklı'ya teknik gezi düzenlendi. İlçedeki tarihi yapılarda devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde gözlemleyen öğrencilere, Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Nilüfer Sungur ve Konservatör Dolunay Çemrek mihmandarlık etti. Teknik gezi ile Taraklı'nın fiziksel ve tarihi dokusu, anıtsal ve sivil mimari yapıları hakkında bilgiler verilirken; gelişen teknoloji ve bilimsel çalışmaların katkısıyla eski eser yapıların belgelenme sürecinde 3 boyutlu lazer tarama teknolojilerinin kullanım uygulamaları gözlemlendi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Taraklı Geyve Eğitim Yerel Teknoloji Güncel Haberler

Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar

Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar

 Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den 'Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok' çıkışı

Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title