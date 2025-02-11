SUBÜ Araştırma Görevlilerinin Doktora Tezleri TÜBİTAK Desteği Aldı

SUBÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlileri Muhammed Yusuf Küçükkara ve Furkan Atban'ın doktora tez çalışmaları TÜBİTAK BİDEB 2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlileri Muhammed Yusuf Küçükkara ve Furkan Atban'ın doktora tez çalışmaları, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığı'nın (BİDEB) 2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı. Bu çerçevede TÜBİTAK'ın destekleyeceği 51 çalışma arasında Araştırma Görevlisi Muhammed Yusuf Küçükkara'nın 'Nesnelerin İnterneti İçin Kuantum Yapay Zeka Algoritmaları ile Saldırı Tespiti' başlıklı doktora tez çalışması ile Araştırma Görevlisi Furkan Atban'ın 'Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Kuantum Hesaplama ile İyileştirilmesi' başlıklı doktora tez çalışması da yer alacak. Süreçte desteklerinden dolayı SUBÜ Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Sezgin Kaçar ve Doç. Dr. Süleyman Uzun'a teşekkür eden Küçükkara ve Atban; bilim insanlarını teşvik ederek çalışmalarına destek sağlayan TÜBİTAK BİDEB'e ise burs programı için minnettar olduklarını ifade ettiler. - SAKARYA