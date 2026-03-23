Starmer ve Trump telefonda Hürmüz Boğazı'nın önemini ele aldı

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş Hürmüz Boğazı'nın fiili olarak kapanmasına yol açarken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, ikilinin Orta Doğu'daki mevcut durumu ve küresel deniz taşımacılığının devam etmesi için Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının gerekliliğini ele aldığı bildirildi. Açıklamada, "Taraflar, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının küresel enerji piyasasında istikrarı sağlamak için şart olduğu konusunda mutabık kaldı" ifadeleri kullanıldı.

Starmer ve Trump'ın yakında tekrar görüşme konusunda görüş birliğine vardığı aktarıldı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı