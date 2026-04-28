Stajyer öğrencilerden farkındalık çalışması

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki stajyer öğrenciler, kent merkezindeki esnafları ziyaret ederek aile içi şiddete karşı farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Sinop Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından koordine edilen çalışma kapsamında stajyer öğrenciler, toplumun temel taşlarından olan esnafları tek tek ziyaret etti. Aile içi şiddetin önlenmesi ve toplumsal bilinç düzeyinin artırılması hedeflenen saha çalışmasında, esnaflara şiddetle mücadelede kullanılan teknolojik imkanlar ve destek hatları anlatıldı. Ziyaretler sırasında esnafa; şiddet anında hızlı müdahale imkanı sağlayan Kadın Destek Uygulaması (KADES), Alo 183 Sosyal Destek Hattı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin işleyişi hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Bilgilendirme broşürlerinin de dağıtıldığı etkinlikte, şiddete karşı sessiz kalınmaması ve toplumsal duyarlılığın önemi vurgulandı.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak ve bilinç düzeyini artırmak amacıyla bilgilendirme çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği kaydedildi. Esnaflar ise gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, çalışmaya destek verdiler. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak

Fenerbahçe seçime gidiyor! Sadettin Saran adaylık kararını verdi
Fenerbahçe'de seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim

Seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim

En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam

En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan rakam
Akaryakıtta eşel mobil sistemi kalkacak mı? Merak edilen soruya yanıt geldi

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili kritik karar
Ülke gündeminde 1. sırada! Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi

Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay

Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'nun son hali taraftarı kahretti

Son hali taraftarı kahretti!

İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi

Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
Akaryakıtta eşel mobil sistemi kalkacak mı? Merak edilen soruya yanıt geldi

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili kritik karar
İnfial yaratan görüntü! Kalabalık grup küçük kızı linç etti, çevredekiler tezahürat yaptı

Kalabalık grup küçük kızı linç etti çevredekiler tezahürat yaptı
Fenerbahçe seçime gidiyor! Mehmet Ali Aydınlar sahaya indi

Fenerbahçe seçime gidiyor! Saran'ın kararı sonrası sahaya indi