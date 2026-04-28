Stajyer öğrencilerden farkındalık çalışması

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki stajyer öğrenciler, kent merkezindeki esnafları ziyaret ederek aile içi şiddete karşı farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Sinop Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından koordine edilen çalışma kapsamında stajyer öğrenciler, toplumun temel taşlarından olan esnafları tek tek ziyaret etti. Aile içi şiddetin önlenmesi ve toplumsal bilinç düzeyinin artırılması hedeflenen saha çalışmasında, esnaflara şiddetle mücadelede kullanılan teknolojik imkanlar ve destek hatları anlatıldı. Ziyaretler sırasında esnafa; şiddet anında hızlı müdahale imkanı sağlayan Kadın Destek Uygulaması (KADES), Alo 183 Sosyal Destek Hattı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin işleyişi hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Bilgilendirme broşürlerinin de dağıtıldığı etkinlikte, şiddete karşı sessiz kalınmaması ve toplumsal duyarlılığın önemi vurgulandı.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak ve bilinç düzeyini artırmak amacıyla bilgilendirme çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği kaydedildi. Esnaflar ise gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, çalışmaya destek verdiler. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı