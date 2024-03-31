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Spiderman Kıyafetiyle Oy Kullanmaya Gelen Genç Büyükçekmece'de Renkli Görüntüler Oluşturdu

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Büyükçekmece'de Spiderman kıyafeti ile oy kullanmaya gelen genç, renkli görüntüler oluşturdu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde İstanbul Büyükçekmece'de oy kullanmak için Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Serkan Demir görenleri hayrete düşürdü. Spiderman kıyafeti giyen Demir, vatandaşların ve özellikle çocukların ilgisini çekti. Renkli görüntülere sahne olan oy kullanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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